Yozgat'ta 150 dönüm hububat ekili alan yandı
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında, hububat ekili 150 dekar alan zarar gördü.
08.07.2020 19:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 21:09
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çıkan yangında, hububat ekili 150 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Tahiroğlu köyünde hububat ekili tarlalarda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şefaatli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürdü. Yangında 150 dekar alan yandı.
Kaynak: AA