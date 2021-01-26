Yozgat'ta 14 kişi bir evde kumar oynarken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yozgat'ta 14 kişi bir evde kumar oynarken yakalandı

26.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:28
Yozgat'ta 14 kişi bir evde kumar oynarken yakalandı

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 14 kişiye 91 bin 280 lira ceza uygulandı.

Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evde kumar oynayan 14 kişiye 91 bin 280 lira ceza uygulandı.

Sorgun ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 14 kişiye toplam 91 bin 280 lira idari ceza verildi.

Bu kişilerden ikisi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli tahkikat da başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat'ta 14 kişi bir evde kumar oynarken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:32:02. #1.15#
title