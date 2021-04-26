Yozgat'ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı

Yozgat'ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 13 komiser yardımcısı, düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 13 komiser yardımcısı, düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Komiser yardımcılarına seslenen Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmanın ardından kesilen kurban ve edilen dualarla birlikte komiser yardımcıları görev başı yapmak için araçlarına binerek ilk devriyelerini yaptı. - YOZGAT

Yozgat'ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı
Yozgat'ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yozgat'ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:12:06. #1.16#

title