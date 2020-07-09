Yozgat'ta 100 okulda tasarım ve beceri atölyesi oluşturuldu
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Yozgat'ta 100 okulda tasarım ve beceri atölyesi oluşturuldu

Yozgat'ta 100 okulda tasarım ve beceri atölyesi oluşturulduğu bildirildi.

Yozgat'ta 100 okulda tasarım ve beceri atölyesi oluşturuldu
09.07.2020 16:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:18

Yozgat'ta 100 okulda tasarım ve beceri atölyesi oluşturulduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ildeki okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin yapımının sürdüğü belirtildi.

Daha önce 97 okulda yapılan tasarım beceri atölyelerine ilaveten Yozgat Sakarya İlkokulu'na "spor atölyesi", Akdağmadeni Namık Kemal İlkokulu'na "drama atölyesi" ve Çekerek Atatürk İmam Hatip Ortaokuluna "müzik atölyesi" yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Atölyelerin yapım maliyeti 150 bin liradır. Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda gelişimlerine azami derecede katkı sağlamak amacıyla yapılan tasarım ve beceri atölyelerinin planlama ve yapım çalışmalarına devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA

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