Yozgat'ta 100 çocuğa 300 kitap hediye edildi
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23 Nisan, Yozgat, Güncel, Haber

Yozgat'ta 100 çocuğa 300 kitap hediye edildi

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan'da 100 çocuğa 300 kitap, kırtasiye malzemesi ve anı defteri hediye etti.

24.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:01
Yozgat'ta 100 çocuğa 300 kitap hediye edildi

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan'da 100 çocuğa 300 kitap, kırtasiye malzemesi ve anı defteri hediye etti.

İl müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın evlerde coşkuyla kutlandığı belirtildi.

Çocukların evlerinde kalarak salgınla mücadelede dünyaya örnek olduğu ifade edilen açıklamada, "Okul Destek Projesi" kapsamında 100 çocuğa 300 kitap, kırtasiye ve hatıra defterinden oluşan 23 Nisan hediyesi ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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