Yozgat'ta 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Derbent köyü Çıraderesi Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede yapılan kontrollerde, Kovid-19 hastalığının yayılmasına neden olacak herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, buradaki karantina uygulamasının sonlandırıldığı belirtildi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ve Boğazlıyan ilçesinde 2 apartmanda uygulanan Kovid-19 karantinasının da kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA