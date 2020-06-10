Yozgat'ta 1 köy, 1 mahalle ile 2 apartmanda karantina bitti YOZGAT'ta koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 26 Mayıs'ta 1 köy, 1 mahalle ile 2 apartmanda uygulanmaya başlanan karantina, sona erdi.

YOZGAT'ta koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 26 Mayıs'ta 1 köy, 1 mahalle ile 2 apartmanda uygulanmaya başlanan karantina, sona erdi.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, merkeze bağlı Derbent köyünün Çıraderesi Mahallesi ve Boğazlıyan ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 2 apartman, 26 Mayıs'ta koronavirüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı. Köy, mahalle ve apartmanda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık taraması sonrası yeni vakaya rastlanmadı. 14 günlük karantina uygulaması bugün itibariyle sona erdirildi.Öte yandan, il genelinde karantina uygulanan yerleşim yerinin kalmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA