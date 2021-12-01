YOZGAT (Haberler.com) - Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven babayı konuşurken bir korkunç haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25) iddiaya göre, komşularına 1 aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi. Korkunç olay bir anda Türkiye gündemine girdi. Olaya sosyal medyada büyük tepki geldi. Peki Yozgat'ta 1 aylık bebeğin sobada yakılması olayı doğru mu? Bebeği sobada yakan anne yakalandı mı? detaylar haberimizde.

YOZGAT'TA 1 AYLIK BEBEĞİN ANNESİ TARAFINDAN SOBADA YAKILMASI DOĞRU MU?

Yozgat'ın Çandır ilçesinde, 1 aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. Valilik, olayla ilgili adli soruşturma başlatırken çiftin diğer çocuğu koruma altına alındı.

ÖNCE BIÇAKLA KESMİŞ, SONRA YAKMIŞ

Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği'nce Fatma Büyük'ün bebeğini sobada yakarak öldürmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde idari koruma kararı alınarak Yozgat Çocuk Destek Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu elim olay, valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.

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