Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021

Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021 Yozgat Süt İşleme Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1 Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı, 20 Süthane/Mandıra İşçisi, 11 Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi ve 3 Tır Şoförü olmak üzere toplam 39 kişilik işçi...