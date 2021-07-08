Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021
Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021 Yozgat Süt İşleme Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1 Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı, 20 Süthane/Mandıra İşçisi, 11 Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi ve 3 Tır Şoförü olmak üzere toplam 39 kişilik işçi...
Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Saatinde Yapılan Değişiklik 08 Temmuz 2021 Yozgat Süt İşleme Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1 Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı, 20 Süthane/Mandıra İşçisi, 11 Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi ve 3 Tır Şoförü olmak üzere toplam 39 kişilik işçi alımı ilanında Noter huzurunda 12. 07. 2021 tarihinde saat 14: 00'de yapılacağı belirtilen kura çekim saati 13: 00 olarak değiştirilmiştir.
Kaynak: Habermetre