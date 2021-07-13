Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 13 Temmuz 2021

Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 13 Temmuz 2021 Yozgat Süt İşleme TesisiSınav Tarihi ve İstenilen BelgelerYozgat Süt İşleme Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1 Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı, 3 Tır Şoförü, 20 Süthane/Mandıra İşçisi,...

Yozgat Süt İşleme Tesisi Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 13 Temmuz 2021 Yozgat Süt İşleme Tesisi

Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler

Yozgat Süt İşleme Tesisine daimi işçi statüsünde alınacak 1 Soğutmacı, 2 Elektrikçi, 2 Makine Bakımcı, 3 Tır Şoförü, 20 Süthane/Mandıra İşçisi, 11 Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi adayına ait listeler 12. 07. 2021 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda belirlenmiştir.

Soğutmacı (Asil Liste)

Elektrikçi (Asil-Yedek Liste)

Makine Bakımcı (Asil-Yedek Liste)

Tır Şoförü (Asil-Yedek Liste)

Süthane/Mandıra İşçisi (Asil-Yedek Liste)

Süthane/Mandıra İşçisi (Liste-Öncelikli)

Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi (Asil-Yedek Liste)

Adaylar aşağıda belirtilen tarihte Yozgat Et Kombinası Müdürlüğünde sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. Asil listede yer almasına rağmen sınava katılmayan olduğu takdirde, katılmayan aday yerine yedek listede ismi ilk sırada yer alandan başlanmak suretiyle adaylar sırasıyla sınava alınacaktır.

Adaylar Sınav Yeri-Tarihi ve Saati

Soğutmacı -Elektrikçi- Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü 03. 08. 2021 09: 00

Makine Bakımcı-Tır Şoförü Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü 03. 08. 2021 09: 00

Süthane/Mandıra İşçisi Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü 04-05. 08. 2021 09: 00

Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü 04-05. 08. 2021 09: 00

SINAVDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Soğutmacı;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir) Elektrikçi;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir)

Makine Bakımcı;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir)

Tır Şoförü;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir) Sürücü Belgesi (Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki yeni sınıflandırmaya göre CE sınıfı) SRC3 veya SRC4 Belgesi Psikoteknik Belgesi (Güncel)

Süthane/Mandıra İşçisi;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir) Öncelik Belgesi (Öncelikli olanlar)

Süt ve Süt Ürünleri İşlemecisi;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmuhaberi (e-Devletten alınabilir) İlgili okulların (Meslek Lisesi, Önlisans veya Lisans) süt ve süt ürünleri ile ilgili bölümlerine ilişkin mezuniyeti gösterir belge veya Süt ve Süt Ürünleri ile ilgili Ustalık veya Kalfalık belgesi veya Süt ve Süt Ürünleri sektöründe en az 2 yıl süre ile çalıştığını gösterir Hizmet Dökümü (SGK Prim Dökümü)

Bilgi için: Yozgat Et Kombinası Müdürlüğü

Mehmet Hulusi Efendi Mah. Şehit Serdar Tayyar Duruduygu Cad. No: 61 Merkez/ YOZGAT

Telefon : (0354) 217 60 01

Kaynak: Habermetre