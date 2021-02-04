Yozgat şubat ayında ilkbaharı yaşıyor
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Yozgat şubat ayında ilkbaharı yaşıyor

04.02.2021 13:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:29
Yozgat şubat ayında ilkbaharı yaşıyor

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Yozgat'ta şubat ayında adeta ilkbahar yaşanıyor.

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Yozgat'ta şubat ayında adeta ilkbahar yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar parklara akın etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda ise vatandaşların bir kısmı merdivenlerde oturup sohbet ederken bir kısmı da meydan içinde gezip güneşin tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Fevzi Taşaslan, eskiden ocak-şubat aylarının soğuk olduğunu ve kardan dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Taşaslan, mevsimlerin değiştiğini belirterek, "Kuraklık her yıl artarak devam ediyor. Yozgat İç Anadolu'da kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden birisidir ama bu yıl yok denecek kadar az kar yağdı. Bu şekilde devam ederse yazın su sıkıntısı yaşarız." dedi.

Yozgat'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu anlatan Taşaslan, "Şu anda ekilen ekinler dahi çıkmadı. İnşallah mart ve nisan ayında yağmur yağar da bereket olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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