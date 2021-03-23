YOZGAT-Sorgun'da hortum, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Sorgun'da hortum, çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde çıkan hortum, evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi.

Sorgun'da dün akşam saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum Emirler, Külhüyük ve Akocak köylerinde paniğe neden oldu. Hortum bazı evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. AFAD ve jandarma ekipleri, köylerde inceleme yaptı. Emirler köyünde yaşayan Cansever Yıldız (63), hortumun saniyeler içinde köyde felakete neden olduğunu belirterek, "Hortum çok şiddetliydi. Evin kapısını kıracaktı. Ağaçları devirdi. Dışarı çıkamadık, çıksaydık insanları kağıt gibi götürürdü. Komşuların çok hasarı var. Can pazarı yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah'tan can kaybımız yok" dedi.

Öte yandan, elektrik kesintisinin yaşandığı köylere bakım onarım çalışmasının ardından yeniden elektrik verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı