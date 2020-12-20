YOZGAT- Sokaklar boş kaldı
20.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:39
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü Caddede temizlik yapan belediye işçisi Güvercinlere yem atan hayvanseverler Balık satışı yapan esnaf Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde,...
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik
Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü
Caddede temizlik yapan belediye işçisi
Güvercinlere yem atan hayvanseverler
Balık satışı yapan esnaf Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul