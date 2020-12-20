YOZGAT- Sokaklar boş kaldı
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YOZGAT- Sokaklar boş kaldı

20.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:39

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü Caddede temizlik yapan belediye işçisi Güvercinlere yem atan hayvanseverler Balık satışı yapan esnaf Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde,...

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik

Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntü

Caddede temizlik yapan belediye işçisi

Güvercinlere yem atan hayvanseverler

Balık satışı yapan esnaf Yozgat'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

YOZGAT- Sokaklar boş kaldı
YOZGAT- Sokaklar boş kaldı
YOZGAT- Sokaklar boş kaldı
YOZGAT- Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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