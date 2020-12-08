Yozgat Şoförler Esnaf Odası Başkanı Bakıcı'dan Belediye Başkanı Köse'ye teşekkür
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Yozgat Şoförler Esnaf Odası Başkanı Bakıcı'dan Belediye Başkanı Köse'ye teşekkür

08.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:44
Yozgat Şoförler Esnaf Odası Başkanı Bakıcı'dan Belediye Başkanı Köse'ye teşekkür

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren esnafa gıda ve temizlik mazlemesi desteğinde bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür etti.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren esnafa gıda ve temizlik mazlemesi desteğinde bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür etti.

Bakıcı, gazetecilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenci servis işletmecilerinin çok büyük mağduriyet yaşadığını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında okulların tatil edilmesiyle öğrenci servislerinin de kontak kapattığını ifade eden Bakıcı, o günden bugüne kadar çalışmadıklarını belirtti.

Yozgat Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan öğrenci servis işletmecilerine destek talebinde bulunduklarını anlatan Bakıcı, "Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse, mağdur durumdaki esnafımıza destek amacıyla gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan koli hazırlatarak gönderdi. Şoför esnafımızı da unutmayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bakıcı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da yardım talebinde bulunduklarını dile getirerek, "İnşallah vakfımız da esnafımıza gerekli yardımları yapacaktır. Esnafımızın üzerine minibüs gözüktüğü için yardım almakta zorlanıyor. 9 aydır iş yapamayan esnafımız çok zor durumda. Bu nedenle vakfımızdan da esnafımız için yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Esnafın aldığı krediyi ödeyemediğini vurgulayan Bakıcı, "Esnaf kredileri için yapılandırma gündeme getiriliyor. Esnafımız kazancı olmadığı için yapılandırmayı da ödeyemeyecektir. Bu nedenle biz kredi ödemelerinin en az bir yıl ertelenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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