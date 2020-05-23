Yozgat sessizliğe büründü
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Yozgat sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kısıtlamanın ilk defa uygulandığı iller arasında yer alan Yozgat'ta da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yozgat sessizliğe büründü
23.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:11

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kısıtlamanın ilk defa uygulandığı iller arasında yer alan Yozgat'ta da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamanın başladığı 00.00 saatlerinden itibaren denetimlerine başladı. Seyir halinde bulunan her araç durdurularak izin ve görev belgesi kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf tutulan görevlilerin dışında kimse yoktu. Halkın kısıtlamaya harfiyen uyduğu görüldü.

Sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda belediye temizlik ekipleri temizlik çalışması yaptı. Meydanlardaki kuşlar ve köpekler ise yiyecek bulmakta sıkıntı çekerek aç kaldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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