Yozgat Şeker Fabrikasının Özelleştirme İhalesi Yapıldı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesi yapıldı. En yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum ve Yozgat Şeker Fabrikasının özelleştirilme sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapılan görüşmede Yozgat Şeker Fabrikası için ihaleye 6 şirket katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemeli teklifler alındı, ilk turun en yüksek teklifi 201 milyon TL iken, ikinci turda bu rakam 228 milyon 100 TL'ye yükseldi. Son turda ise açık arttırmaya 3 şirket ile girildi.

Açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi 275 milyon TL ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak. - ANKARA