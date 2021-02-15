Yozgat Şeker Fabrikası'ndan 2020-2021'de üretim rekoru beklentisi
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Yozgat Şeker Fabrikası'ndan 2020-2021'de üretim rekoru beklentisi

15.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:31
Yozgat Şeker Fabrikası'ndan 2020-2021'de üretim rekoru beklentisi

Türkşeker Yozgat Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor.

Türkşeker Yozgat Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Yozgat Şeker Fabrikası, 23 yıldır damakları tatlandırıyor.

23 Ağustos 1990'da temeli atılan fabrika, 15 Şubat 1998'de hizmete açıldı. Kurulduğunda günlük 3 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olan fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Yozgat Şeker Fabrikası'nın 2020-2021 üretim döneminde tarihinin en yüksek üretim rekoruna imza atması bekleniyor. Fabrika, 23 Şubat'ta sona ermesi beklenen 2020-2021 kampanya döneminde yaklaşık 75 bin ton şeker elde etmeyi hedefliyor.

Yozgat Şeker Fabrikası, tüm zamanların en iyi verilerinin beklendiği 2020-2021 üretim döneminde oluşturacağı 550 milyon liralık katma değer ile şehrin ekonomisine büyük bir katkı sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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