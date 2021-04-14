Yozgat Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da sürecek
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Yozgat Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da sürecek

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşılaması iftardan sonra da sürecek

Yozgat Şehir Hastanesinde ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra saat 23.30'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemlerinin süreceği bildirildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra saat 23.30'a kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemlerinin süreceği bildirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara Kovid-19 aşı uygulamasının ramazan ayında da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yozgat Şehir Hastanemizde ramazan ayı boyunca mesai saatlerinde ve iftardan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama işlemleri devam ediyor. İftardan sonra ise aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız hastanemize başvurarak 23.30'a kadar aşılarını yaptırabileceklerdir. Aşı ekibimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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