Yozgat Şehir Hastanesi'nden dolandırıcılık uyarısı - Haberler
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Yozgat Şehir Hastanesi'nden dolandırıcılık uyarısı

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Şehir Hastanesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, hastaneye personel alımı adı altında vatandaşlardan para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığını, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için bu tür taleplere inanılmaması gerektiği bildirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğinden, hastaneye personel alımı adı altında vatandaşlardan para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığını, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için bu tür taleplere inanılmaması gerektiği bildirildi.

Yozgat Şehir Hastanesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şehir Hastanesine personel alımı adı altında para talep edilerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın personel alımı adı altında para talep edilmesi gibi dolandırıcılık olaylarında mağduriyet yaşanmaması için bu tür para karşılığı ilanlar ile karşılaşıldığında emniyet müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekmektedir. İş başvurusu Yozgat Şehir Hastanesine kamu personel alımları KPSS gibi resim kanallardan yapılmaktadır. Özel kısım personel alımı için Rönesans insan kaynakları bölümüne müracaat edilmesi gerekmektedir ve hiçbir ücret talep edilmemektedir."

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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