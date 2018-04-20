Yozgat Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan Kutlaması

Yozgat Şehir Hastanesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği, çocuk servisinde yatan hastalar için kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, hastane yöneticileri, doktor ve hemşireler, belediyenin maskotları "Bozokcan" ve "Bozoknaz" ile çocuklara bayrak, balon ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çanta dağıttı.

Programda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kutlu olsun" yazan yaş pasta çocuklarla kesildi.

Arslan, yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın Türkiye için önemli bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu her zaman çocuklarımızla gerekli şekilde değişik etkinliklerle kutluyoruz. Bugün burada, hastanemizin çocuk servisinde yatan çocuklarımızla 23 Nisan sevincini, coşkusunu birlikte yaşamaya çalıştık. Bu güzel faaliyet için hastane yönetimini ve çocuk servisimizin doktorlarını, hemşirelerini tebrik ediyorum. Güzel bir faaliyet, en azından hastanede kalan çocuklar ve aileleri için moral oldu, değişiklik oldu."

Hastanede yatan çocuklardan Güldane Murat da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Çocuğu ile hastanede kalan Merve Yıldız ise kutlama dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çocuklarımız için de iyi bir eğlence oldu, bu programı düzenleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.