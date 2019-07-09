Yozgat Şehir Hastanesi çalışanlarına "sıfır atık" eğitimi

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından, "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen ve "Seviye 7 Tam Dijital Hastane" sertifikasına sahip Yozgat Şehir Hastanesi'nde, Rönesans İşletme Hizmetleri çalışanlarına "Sıfır Atık Projesi" konulu eğitim verildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde düzenlenen eğitimde Yaşanabilir Çevre Derneği Başkanı çevre mühendisi Ahmet Fidan, tıbbi atık, tehlikeli madde ile kontamine atık, evsel atık, geri dönüşüm atık ve kesici, delici atıkların ayrı ayrı kovalarda toplandığı Yozgat Şehir Hastanesi'ndeki atık yönetim uygulamasını görseller eşliğinde anlattı.

Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliğinin tüm hükümlerini yerine getirmenin yanı sıra risklerin tamamen ortadan kaldırılması için Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından "Atıklara Barkod" uygulamasının gerçekleştirildiği Yozgat Şehir Hastanesi'nin bu uygulamasının önemine değinen Fidan, bundan sonraki süreçte dünyanın önemle üzerinde durduğu konunun ise "sıfır atık" olduğunu kaydetti.

Fidan, derneğin faaliyetleri, atık yönetiminin genel ilkeleri, plastik, kağıt, cam, metal ve kompozit atıklarının çevrede kaldığı süre ve doğa ile canlılara verdiği zararlara dikkati çekerek, "Türkiye'de günde 144 ton plastik atık denizlere karışıyor, 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile yaklaşık 528 litre petrol tasarrufu sağlanır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık projesine ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Fidan, şöyle devam etti:

"Geri dönüşebilir ambalaj atıklarının belediyeye verilme zorunluluğunun kaldırılması bakanlık tarafından planlanıyor. Bunun yerine sıfır atık belgesi olan ve atık üreticisine en yüksek bedeli verecek firmaya atıklar verilebilecek. Sıfır atık uygulamalarının kurum bazında takip edilmesi için bir yazılım hazırlanmış, ilgili programın kullanıcısı 'odak noktası' olarak tanımlanıyor.

Bakanlık değerlendirmesinde gümüş, altın veya platin seviyesinde belge alınmaya hak kazanılırsa, bakanlığın yayınlayacağı 'sıfır atık' mevzuatına göre hastane teşvikine hak kazanılacak."

Eğitim sonunda Fidan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA