Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi
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Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

18.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:41
Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3 milyonu aşkın hastaya hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri arasında, hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, 3 milyonu aşkın vatandaşa sağlık hizmeti sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve sağlıkta dönüşüm projesiyle hayata geçirilen şehir hastaneleri arasında, hasta kabulüne ilk başlayan Yozgat Şehir Hastanesi, 3 milyonu aşkın vatandaşa sağlık hizmeti sundu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, AA muhabirine, 16 Ocak 2017'de hasta kabulüne başlayan hastanenin, 4 yılda, 2 milyon 556 bin 616'sı poliklinik, 715 bin 941'i acil serviste olmak üzere 3 milyon 272 bin 557 hastaya hizmet verdiğini söyledi.

Bu hastalardan 138 bin 149'unun yatarak, 17 bin 594 hastanın ise yoğun bakımda tedavi edildiğini kaydeden Kozan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da büyük hizmetler sunduklarını ve sunmaya devam ettiklerini aktardı.

Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Kozan, "Hastanemizde 147 hekim ve 758 yardımcı sağlık personelinin yanı sıra yaklaşık bin özel sektör çalışanıyla halkımıza en iyi sağlık hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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