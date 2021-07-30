Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi mali genel kurulu yapıldı

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi, mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi, mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Kooperatif binasında yapılan toplantıda konuşan Başkan Kürşat Arslan, geçen yıl pandemi nedeniyle mali genel kurulu yapamadıklarını söyledi.

Kooperatif olarak Sorgun çiftçisine daha iyi olanaklar sunmayı amaçladıklarını ifade eden Arslan, "Her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Gücümüz oranında onlara destek olmaya çalıştık. Temennimiz odur ki, yapacağımız çalışmalardan istediğimiz sonuçları alır, üreticilerimize daha çok katkı verebiliriz." dedi.

Toplantıda gelir, gider tablolarının okunmasının ardından hesaplar ibra edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen