Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Arslan'dan su tasarrufu uyarısı
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Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Arslan'dan su tasarrufu uyarısı

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Arslan'dan su tasarrufu uyarısı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yaşanan kuraklıktan dolayı tarım alanlarında suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, yaşanan kuraklıktan dolayı tarım alanlarında suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Arslan, AA muhabirine, tüm tarım alanlarını etkileyen kuraklığın, pancar üretimini de olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bu yıl bölgeye düşen yağış miktarının mevsim normallerinin altında olduğunu, bunun da pancar üretimini düşürdüğünü vurgulayan Arslan, "Yağışların azalması pancar tarımını daha da çok etkilemektedir. Ciddi önlemler alınmaz ve önümüzdeki yıllarda da kuraklığa maruz kalırsak, pancar üretimi ciddi anlamda azalır. Bu azalma hem çiftçimiz hem de ülkemiz ekonomisini etkiler." dedi.

Tohumun toprakla buluştuğu andan itibaren emek, su, zaman ve sabır istediğinin altını çizen Arslan, "Günümüzde sulamada kullanılan suların azalması sonucu, pancar üretimi yapan çiftçilerimiz zor günler yaşamaktadır. Sürdürülebilir pancar tarımı için tarımsal üretimde kullanılan suyun israf edilmemesi gerekir. Bunun için de yapılması gerekenlerin başında su tasarrufu gelir. Üreticilerimizin zaman geçirmeden su tasarrufu sağlayacak sulama sistemlerine geçmesi gerekir. Bunun için en uygun sistem damlama sulamadır." diye konuştu.

Arslan, ülkenin gıdasını çok zor şartlarda az kar marjı ile üreten çiftçilere pancar üreticileri kooperatifi olarak teşekkür ettiğini ve her zaman onlara yardımcı olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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