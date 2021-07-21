Yozgat Oğulcuk Barajı 18 bin 720 dekar araziyi sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde inşaatı süren Oğulcuk Barajı tamamlandığında 18 bin 720 dekar araziyi sulayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde inşaatı süren Oğulcuk Barajı tamamlandığında 18 bin 720 dekar araziyi sulayacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla Yozgat'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini bildirdi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduğunu, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirinde doğrudan ve dolaylı artış olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Boğazlıyan ilçesinde inşaatı süren Oğulcuk Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 18 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Baraj gövde kazıları, dip savak, ENH işleri, dolu savak yapısı, enjeksiyon işleri ile yol imalatları tamamlanmıştır ve yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolgu imalatlarının tamamlanmasına müteakip vana odası mekanik imalatları yapılacak ve barajda su tutma işlemi gerçekleştirilecektir. Temelden yüksekliği 30,50 metre ve su depolama kapasitesi 15,98 milyon metreküp olan Yozgat Boğazlıyan Oğulcuk Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 10 milyon 41 bin 957 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul