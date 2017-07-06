Yozgat Müzesi'ne Yoğun İlgi

Yozgat Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı bu yıl artış göstermeye başladı.



Müze Müdürü Hasan Şenyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ziyaretçi sayısının toplamda 8 bin 494 olduğunu söyledi.



Geçen yılın ilk 6 ayında müzeyi 4 bin 200 kişi ziyaret ederken, bu yılın ilk 6 ayında bu sayı 5 bin 450'ye ulaştığını belirten Şenyurt, şöyle konuştu:



"İlimiz genelinde yapılan kazı çalışmaları sonucu elde edilen ve yörenin kültürünü yansıtan eserler müzemizde sergileniyor. Yurt dışından, yurt içinden ve ilimizden ziyaretçilerimiz bu tarihi eserleri görmeye geliyor. Müzemizin bu yıl ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla artış gösteriyor. Genelde okulların açık olduğu dönemlerde öğrencilerimiz ziyarete geliyor. Tatil döneminde ise yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimiz bulunuyor. Bütün vatandaşlarımızı da müzemizi ziyaret etmeye bekliyoruz."