YOZGAT Mümin Sarıkaya Yozgatlılarla hasret giderdi

Mümin Sarıkaya Yozgatlılarla hasret giderdi

Murat KARATEKİN/YOZGAT, (DHA)- TÜRK halk müziğinin sevilen isimlerinden Mümin Sarıkaya, 20'nci Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında memleketi Yozgat'ta sahne aldı.

Yozgat Belediyesi'nce bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali'nde sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser alanında klasik otomobiliyle geldi. Yozgatlı sanatçı, konser öncesi hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sarıkaya, kendisiyle görüşebilmek için sıraya giren vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Sarıkaya, daha sonra meydana kurulan platformda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seyircilerle birlikte seslendiren Sarıkaya, Yozgatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

'HEMŞERİLERİMİN KARŞISINA ÇIKMAK, BENİ İNANILMAZ HEYECANLANDIRIYOR'

Sarıkaya, Yozgat'ta konser verebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinde konser vermeme rağmen memleketimde konser vermek, sahne almak, hemşerilerimin karşısına çıkmak, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Muhteşem bir akşam. Sürmeli Festivali inşallah Yozgatımızın tanıtımına vesile olur. Bende bunun için mücadele veren bir insanım. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. İlgilerine, alakalarına teşekkür ediyorum. Gönül'e değmedik hiçbir şarkı yapmıyorum. İnşallah bir gün benim gönlüme değen bir şarkı yapabilirsem sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.

Kaynak: DHA