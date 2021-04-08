Yozgat Mimar Sinan Meslek Lisesi'nde üretilen sıralar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor
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Yozgat Mimar Sinan Meslek Lisesi'nde üretilen sıralar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Mimar Sinan Meslek Lisesi'nde üretilen sıralar Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde üretilen sıra, masa ve dolaplar okullara gönderiliyor.

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde üretilen sıra, masa ve dolaplar okullara gönderiliyor.

Fabrika gibi çalışan lisede, okul araç gereçlerinin yanında döner sermaye aracılığıyla sipariş üzerine özel mobilya üretimi de yapılıyor.

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Şefi İsmail Güngör, AA muhabirine, 11 ve 12. sınıftan yaklaşık 30 öğrenci ile üretim yatıklarını söyledi.

Yılda ortalama 5 bin sıra ürettiklerini belirten Güngör, "Bu yıl 2 bin 500 sıra üretildi, bunu 5 bine tamamlayacağız. Bunun yanında 400 de dolap üretildi. Ürünlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından Edirne'den Hakkari'ye kadar ihtiyaç olan okullara gönderilmektedir." dedi.

Güngör, Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümünde eğitim gören öğrencilerin hem meslek öğrendiğini hem de çalışarak döner sermayeden ücret aldıklarını belirtti.

Okul araç gereçlerinin yanında öğrencilerle birlikte çeşitli mobilya tasarımları da yaptıklarına değinen Güngör, "Akıllı şifonyer, akıllı mutfak dolabı, ağlama sesine duyarlı sallanan beşik, çok kullanımlık sehpa, taşınabilir portatif piknik masası gibi çok çeşitli mobilya üretimlerimiz bulunmaktadır. Bu ürünleri de yine okulumuzun döner sermayesinden satışa sunuyor ve sipariş alabiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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