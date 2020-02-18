Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'dan okul ziyareti

18.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:56

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Okul müdürü Uğur Korkmaz'dan uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında bilgi alan Yazıcı, atölyeleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle toplantı yapan Yazıcı, 2023 Eğitim Vizyonu, dezavantajlı öğrenciler, öğrencilerin baskın yeteneklerinin tespit edilip, yetenekleri doğrultusunda sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin öğrencinin motivasyonunu artırdığını ifade etti.

Yazıcı, öğrencilere değer duygusu katmanın ve onların mutlu ve umutlu olmalarının önemini vurgulayarak, buna yönelik çalışmalara daha fazla zaman ayrılması ve çözüm odaklı çalışmalar yapılmasını istedi.

Kaynak: AA