Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesini tanıttı

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesi tanıtıldı.

Valilik Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Ziya Polat, kentin önceliklerinin başında eğitimin geldiğini söyledi.

Polat, Yozgat'ın eğitimine katkı sağlamanın çabası içinde olduklarını ifade ederek, "ESER Projesi ile öğrencilerimizi, velilerimizi bu işe nasıl ortak edebiliriz onun kaygısı içinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşünceyle bu işe girdik inşallah başarı Yozgat'tan esecek. Biz hep akademik başarıyı baz alıyoruz ama bizim amacımız sadece akademik başarı değil, bunun yanında milli manevi değerlerine bağlı, sportif, sosyal, kültürel yönden de kendini geliştirmiş nesiller yetiştirmektir." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Köse, eski askerlik şubesi binasını gençlik merkezine dönüştüreceklerini ifade ederek, "İçerisinde salon sporlarının da yapılabileceği, kültür merkezi ve kütüphane yapacağız. İnşallah gençlerimiz buradan en iyi şekilde yararlanacaklar." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise ESER Projesi'nin 2023 Eğitim Vizyonu'na yönelik,yenilikçi ve dinamik bir yol rehberi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul