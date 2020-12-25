Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesini tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesini tanıttı

25.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:17
Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesini tanıttı

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesi tanıtıldı.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) Projesi tanıtıldı.

Valilik Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali Ziya Polat, kentin önceliklerinin başında eğitimin geldiğini söyledi.

Polat, Yozgat'ın eğitimine katkı sağlamanın çabası içinde olduklarını ifade ederek, "ESER Projesi ile öğrencilerimizi, velilerimizi bu işe nasıl ortak edebiliriz onun kaygısı içinde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu düşünceyle bu işe girdik inşallah başarı Yozgat'tan esecek. Biz hep akademik başarıyı baz alıyoruz ama bizim amacımız sadece akademik başarı değil, bunun yanında milli manevi değerlerine bağlı, sportif, sosyal, kültürel yönden de kendini geliştirmiş nesiller yetiştirmektir." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de belediye olarak eğitime her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

Köse, eski askerlik şubesi binasını gençlik merkezine dönüştüreceklerini ifade ederek, "İçerisinde salon sporlarının da yapılabileceği, kültür merkezi ve kütüphane yapacağız. İnşallah gençlerimiz buradan en iyi şekilde yararlanacaklar." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise ESER Projesi'nin 2023 Eğitim Vizyonu'na yönelik,yenilikçi ve dinamik bir yol rehberi olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Cüneyt Çakır Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Hisarcık İngiltere Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü ESER Projesini tanıttı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 18:27:29. #1.14#
title