Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü atölyelerinde 140 bin maske üretildi Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 140 bin 385 tek kullanımlık maske ve 5 bin yüz koruyucu siperlik üretildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda 140 bin 385 tek kullanımlık maske ve 5 bin yüz koruyucu siperlik üretildi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ulusal mücadelenin başladığı ilk gün müdürlüklerine bağlı kurumlardaki atölye ve üretim kapasiteleri gözden geçirilerek acil eylem planı hazırladıklarını belirtti.

Plan dahilinde Halk Eğitim Merkezleri, Bilim Sanat Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri idarecileri, bölüm şefleri, öğretmenleri, usta öğreticiler ve gönüllü veliler tarafından tek kullanımlık cerrahi maske üretimi başladığını belirten Yazıcı, "Bugüne kadar 140 bin 385 tek kullanımlık steril cerrahi maske ve 5 bin yüz koruyucu siperlikli şeffaf maske üretimi gerçekleştirilmiştir. Hedeflenen 250 bin maske üretimini gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, üretilen tek kullanımlık cerrahi maske ve yüz koruyucu siperliklerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve kamu görevlilerine dağıtılmak üzere il ve ilçe sağlık müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Kaynak: AA