Yozgat Milletvekili Keven'den yerel basın kuruluşlarına ziyaret

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Sorgun ilçesinde görev yapan yerel basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Keven, yerel basının sorunlarına geniş kapsamlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Milletvekili seçildiği günden bu yana Yozgat'ı karış karış dolaştığını ve tüm kesimlerin sorunlarını dinlediğini ifade eden Keven, "Yerel gazeteler yürüttükleri faaliyet itibariyle bir kamu hizmeti görüyor, yerel ve ulusal anlamda büyük önem taşımakta. Ancak yerel gazetelerde istenen şartlar basın kuruluşlarına ciddi yükler getirmektedir. Yerel gazeteler artan dolar kuru nedeniyle maddi anlamda ciddi sıkıntı çekmekte. Yine Yozgat'ta yerel basında artan ekonomik sıkıntılar, salgın süresince maddi zorluk yaşayan ve zaten az sayıda olan büyük firmaların ilan sayısındaki düşüş, sorunları artırmaktadır." dedi.

Keven, Basın İlan Kurumu gibi kurumların Yozgat'ta yıllardır emek sarf eden gazetecilerin sorunlarına karşı çözüm yolları üretmesi gerektiğini belirterek, "Bu şartlarda yerel basının desteklenmeden ayakta kalması mümkün değildir. Basın İlan Kurumu yerel gazetelere ağır şartlar öne süreceğine, daha fazla destek çıkmalıdır." diye konuştu.

Keven, siyasi partilerin ilçe teşkilatlarını da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen