Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yozgat ve Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik Sarıkaya ilçesi ile Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç, K.Ü. ve Ş.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı olmak üzere 13 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA