Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3'ü muvazzaf 9 zanlı yakalandı.

Yozgat merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 3'ü muvazzaf 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yozgat, İstanbul, Ankara, Tunceli, Kahramanmaraş ve Elazığ'da düzenlenen operasyonda ankesörlü, sabit ve operasyonel hatlardan ardışık arandıkları belirlenen muvazzaf askerler Y.T, F.K. ve S.K, emekli asker H.İ.Y, doktor S.B.A, öğretmen Y.Ç. ile eski askeri öğrenciler A.S.Ö, Ö.A. ve R.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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