Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Yozgat merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, eski Polis Akademisi öğrencisi 4 zanlı gözaltına alındı.

Yozgat merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, eski Polis Akademisi öğrencisi 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Yozgat, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü Yozgat, biri de Ankara'da 4 zanlı yakalandı.

Eski Polis Akademisi öğrencisi şüphelilerin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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