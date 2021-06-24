Yozgat merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Yozgat merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, eski Polis Akademisi öğrencisi 4 zanlı gözaltına alındı.
Yozgat merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, eski Polis Akademisi öğrencisi 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Yozgat, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü Yozgat, biri de Ankara'da 4 zanlı yakalandı.
Eski Polis Akademisi öğrencisi şüphelilerin Yozgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya