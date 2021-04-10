YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE NARKOTİK OPERASYONU 23 GÖZALTI
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YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE NARKOTİK OPERASYONU 23 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev üst aramalarında 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16,22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE NARKOTİK OPERASYONU 23 GÖZALTI
YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE NARKOTİK OPERASYONU 23 GÖZALTI
YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE NARKOTİK OPERASYONU 23 GÖZALTI
YOZGAT MERKEZLİ 3 İLDE NARKOTİK OPERASYONU 23 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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