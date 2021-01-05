Yozgat Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda bu yıl 15 bin keklik üretimi hedefleniyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğü Keklik Üretim İstasyonunda 2021 üretimi için ilk keklik yumurtalarını kuluçkaya yerleştirdi.

İstasyonda incelemelerde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez'den bilgi alan Polat, gazetecilere, 2007'de kurulan tesiste bugüne kadar 156 bin kınalı keklik, 30 bine yakın da beç tavuğu üretildiğini söyledi.

Polat, bugün 2021 üretimi için kuluçkaya ilk yumurtaları yerleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 5 ay sonra da doğaya salarız. 18 hektara kurulu tesiste 8 arkadaşımız çalışıyor. Doğal yaşamı korumak için burada keklik yetiştirip doğaya salınıyor. Geçen yıl 15 bine yakın kınalı keklik yetiştirildi ve 23 vilayete dağıtıldı. İlimizde de yaklaşık 3 bin kınalı keklik doğaya salındı." dedi.

Bu yıl da yaklaşık 15 bin kınalı keklik üretiminin hedeflendiğini vurgulayan Polat, "Avcıları da uyarmamız lazım. Bunlar, doğal dengeyi koruyan hayvanlar. Biz salıyoruz ama hep birlikte bunları koruyacağız. Umarım kuluçkaya koyduğumuz yumurtalarda verim oranı çok yüksek olur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul