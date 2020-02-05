Yozgat kente yüzme havuzu geldi, engelli rahmi'ye olimpiyat yolu açıldı

05.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:42

Kente yüzme havuzu geldi, engelli Rahmi'ye olimpiyat yolu açıldı

YOZGAT'ta, 16 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden Rahmi Ersoy (30) 3 yıl önce açılan kentin ilk ve tek yüzme havuzunda antrenörlerin dikkatini çekerek bu spora başladı. Kısa sürede başarıyı yakalayan Ersoy, geçen 24 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minks'te yapılan Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Ersoy, "En önemli hedefim olimpiyatlara katılmak" dedi.

Yozgat'ta yaşayan evli ve 1 çocuk babası Rahmi Ersoy, 14 yaşında Gençlik Merkezi'nin düzenlediği Çanakkale gezisi dönüşünde, içinde bulunduğu otobüsün Yerköy ilçesi yakınlarında, kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sağ kolunu kaybetti. Hastanedeki tedavisinin ardından hayatını sürdüren Ersoy, lise ve üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 4 yıl önce Şehir Hastanesinde memur olarak göreve başladı.

YÜZME HAVUZU AÇILDI, KADERİ DEĞİŞTİ

Ersoy'un yüzme ile tanışması ise 2016 yılında kentte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kentin ilk ve tek kapalı yüzme havuzunun açılmasıyla gerçekleşti. Doktorunun tavsiyesi üzerine yüzme havuzuna gitmeye başlayan Ersoy, burada antrenörlerin dikkatini çekerek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ata Gençlik ve Spor Kulübü'ne katıldı. Antrenör Hanifi Yıkılmaz ve İlker Sefa Onuş ile birlikte haftanın 7 günü antrenman yapan Ersoy, 2018 yılında Aksaray'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Burada derece elde edemeyen Ersoy, daha sonra tekrar Aksaray, Trabzon ve Isparta'da düzenlenen yarışmalara katıldı. Isparta'daki yarışmada kelebek stilde birinci olan Ersoy, milli takıma seçildi.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA

İlk kez milli formayı giyen Ersoy, 24 Ocak'ta Belarus'un başkenti Minks'te düzenlenen Ulusal Açık Paralimpik Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre kelebek sitilde altın madalya kazandı. Ersoy aynı yarışmada, 50 metre ve 100 metre serbest stilde ise Avrupa 2'incisi oldu.

'YÜZME HAVUZU YOKTU, ERKEN BAŞLAYAMADIM'

Rahmi Ersoy, 2004 yılında meydana gelen kazada sağ kolunu kaybettiğini, 13 yıl sonra yüzme sporuna başladığını bildirdi. Ersoy, "Yozgat'ta yüzme havuzu yoktu onun için erken başlama imkanı olmadı. Yüzme havuzunun açılmasıyla birlikte ben de yüzme sporuna başladım. Kısa sürede başarı elde etmem ailemi de mutlu etti. Çevrenin yaklaşımı da mutluluklarını artırıyor. Ailemin çok büyük desteği var. Onların da destekleriyle bu günlere geldim. Yarışlara gelerek bana destek oluyorlar; ama yurt dışındaki yarışmalara gelme imkanları olmadı. Haftada 4 gün havuzda, 3 günde salonda antrenman yapıyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor" dedi.

'HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILMAK'

Belarus'ta düzenlenen şampiyonada 2 gümüş, 1 altın madalya kazandığını anlatan Ersoy, "Çalışmalara devam ediyorum. Hedefim olimpiyatlara katılmak, onun için de derecelerimin iyi olması gerekiyor. Bu doğrultuda yoğun bir şekildi çalışıyorum. Olimpiyatlara 6 aylık bir süre var. Bu sürede daha iyi dereceler yapıp, olimpiyatlara katılmak istiyorum" diye konuştu. Kendi kullandığı özel donanımlı otomobiliyle antrenmanlara gidip gelen Ersoy, ister istemez zorluklar yaşadığını ve bazen yorucu olduğunu belirterek, bütün engellilere yüzmeleri tavsiyesinde bulundu. Ersoy, "Engellilerimiz sağlık açısından bu sporu düşünmeli. Ben yüzmeye başladıktan sonra vücudum düzene girdi ve kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörü Hanifi Yıkılmaz, Rahmi Ersoy'un çok azimli olduğunu söyleyerek, "Rahmi 3 yıllık sürede büyük mesafe aldı ve özellikle kelebek stilde çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA