: Yozgat kadınlar 'cicim dokuma' tekniği ile iplikten kilim üretiyor

25.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:05

Kadınlar 'cicim dokuma' tekniği ile iplikten kilim üretiyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan dokuma kursuna katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniğiyle ipliği dokuyarak, kilim, atkı ve fular üretiyor.

Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu tarafından 2 yıl önce 'cicim dokuma sanatı kursu' açıldı. Halen devam eden kursa katılan kadınlar, 'cicim dokuma' tekniği ile ipleri dokuyarak kilim, atkı ve fular üretiyor. Hem meslek öğrenen kadınlar, ürettikleri ürünleri de satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Mehmet Yücesoy, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 455 kursta 7 bin 861 kursiyere şimdiye kadar hizmet verdiklerini, kurslardan birinin de Yozgat yöresine ait 'cicim dokuma sanatı kursu' olduğunu söyledi. Yücesoy, kursa katılan kadınların boş zamanlarını değerlendiğini ve küçük de olsa ev ekonomilerine katkı sağladıklarını belirtti.

Kurs usta öğreticisi Aynur Caner de, kursta, kilim, kumaş, keten ve ipek dokuma yaptıklarını belirterek, "Yozgat yöresine ait ancak uzun yıllardır yapılmadığı için unutulmaya yüz tutmuş geleneksel dokuma sanatını tekrar canlandırmak istiyoruz. Kursiyerimiz dokuma üzerine bütün ürünleri yapabiliyor. Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyor, hem de aldıkları siparişlerle bir gelir elde ediyor. Ayrıca evlerinde bulunan atık ipleri de burada değerlendirmiş oluyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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