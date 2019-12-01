Yozgat kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

01.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:31

Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü, 14 yaralı

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımı oyuncularını taşıyan minibüsün, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı, 2'ye çıktı. Kazada yaşamını yitirenlerin, Göksu Akyel (14) ve kaleci Sinem Aksu (12) olduğu belirlendi. Yaralı minibüs sürücüsü Ercan Akaman'ın, takım antrenörü olduğu öğrenildi. 14 yaralının tedavilerinin Zile, Aydıncık ve Çekerek ilçelerindeki hastanelerde sürdürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Hentbol Federasyonu'nun sitesinde, Ordu Gençlerbirliği Kız Hentbol takımının oynanacak karşılama için esame listesinin kaza nedeniyle boş kaldığı görüldü.

YOZGAT (DHA)

Kaynak: DHA