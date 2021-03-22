Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak
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Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak

22.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:32
Yozgat İnandık Barajı 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı süren İnandık Barajı tamamlandığında 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Yerköy ilçesinde inşaatı süren İnandık Barajı tamamlandığında 28 bin 750 dekar araziyi sulayacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, DSİ'nin yaptığı yatırımlarla Yozgat'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini bildirdi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğunu, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirinde doğrudan ve dolaylı artış olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Yozgat Yerköy ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden İnandık Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 28 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 25 milyon 40 bin 417 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Barajda yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Temelden yüksekliği 63 metre olan baraj, 31,10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahiptir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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