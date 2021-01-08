Yozgat'ın tarım ve hayvancılığı masaya yatırıldı

Yozgat'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım İstişare Toplasını düzenlendi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, kentin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, kentin tarım ve hayvancılıktaki durumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurum (TKDK) İl Koordinatörü Selim Türker de kırsal kalkınma yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, kentin tarım ve hayvancılıkta üretiminin iyi olduğunu ancak katma değer olarak ürünlerini iyi değerlendiremediğini söyledi.

Ürünlerin sanayide değerlendirilerek üreticinin daha çok kazanması gerektiğini vurgulayan Polat, "Özellikle devletin verdiği desteklerden yararlanarak yatırımlarımızı artırmalıyız ve ürünlerimizi işleyip daha iyi değerlendirmeliyiz." dedi.

Polat, bu tür toplantıları bundan sonra yapmayacaklarını, kurum müdürlerinin, kurum personelinin üreticinin ayağına gideceğini vurgulayarak, "Yapılan çalışmaları yerinde göreceğiz, çiftçimizin, üreticimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm arayacağız." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de çiftçinin, üreticinin sorununu çözmek, onlara daha iyi hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

Çiftçinin daha fazla kazanması için nerede baraj yapmaya uygun bir su varsa oraya baraj yaptıklarını aktaran Başer, "Özellikle son dönemlerde Konya Ovası Projesi'nden (KOP) aldığımız desteklerde kapalı sulama sistemlerine geçerek, hem suyu verimli kullanıyoruz hem de çiftçimize katkı sunuyoruz. Yine Et ve Süt Kurumu'nu ilimize getirdik. Et kısmı çalışıyor, şimdi de süt kısmının açılması için çalışmalar sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde süt kısmının açılmasıyla üreticimiz sütünü burada devlet garantisinde en iyi şekilde değerlendirecektir." ifadelerini kullandı.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de çiftçilerin sorunlarının bulunduğunu, bu sorunların çözülmesi gerektiğini aktardı.

Keven, "Özellikle çiftçimize sicil affı getirilmeli, borçları yapılandırılmalı. Yozgat bir tarım kentidir, Yozgat'ta tarımın ayağa kaldırılması gerekiyor." dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da her zaman çiftçinin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcıların önerileri ve sorunları not alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul