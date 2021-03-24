Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, AA muhabirine, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kayhan, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, yüksek kesimlerde yer yer 25 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle Karalık, Kapaklı, Emirler, Gököz, Garipler, Büyük Eynelli, Günpınar ve Günyazı köylerinin yolu ulaşma kapandı. Ekiplerimiz yol açma çalışmalarına başladı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen