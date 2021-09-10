Yozgat'ın Sorgun ilçesi güneş santrali projesi ihale edecek
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Yozgat'ın Sorgun ilçesi güneş santrali projesi ihale edecek

Yozgat'ın Sorgun ilçesi güneş santrali projesi ihale edecek
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanlığı, 20 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım, kurulum ve işletmesi işini ihale edecek.

Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanlığı, 20 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım, kurulum ve işletmesi işini ihale edecek.

Yozgat İli Sorgun Belediye Başkanlığının ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 yıl süreli gelir paylaşımı modeli ile güneş enerjisinden elektrik üretimi, santralin yapımı, kurulumu ve işletmesi ihalesinin muhammen bedeli 6 milyon 400 bin lira, geçici teminatı ise 192 bin lira olacak.

Bu projeye ait işçilik, malzeme gibi diğer giderlerin tamamı yüklenici firma tarafından karşılanacak.

İhale 21 Eylül Salı günü saat 14.00'te Sorgun Belediye Başkanlığında belediye encümeni tarafından yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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Yozgat'ın Sorgun ilçesi güneş santrali projesi ihale edecek - Haberler Ekonomi
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