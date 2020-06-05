Yozgat'ın Saraykent ilçesi doğal gaza kavuşuyor Yozgat'ın Saraykent ilçesinde doğal gaz çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde doğal gaz çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Saraykent ilçesinde düzenlenen doğal gaz ilk kaynak töreninde, Saraykent ilçesi, Dedefakılı beldesi ve Sorgun'un Doğankent beldesini doğal gaza kavuşturuyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AK Parti'nin siyaset anlayışında, hilenin, aldatmanın olmadığını vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"Biz ne söz vermişsek, onu yerine getirmek de boynumuzun borcudur. Seçimlerde Saraykent Belediye Başkanımız Ahmet Öçal, doğal gaz sözü vermişti. Aradan bir yıl geçtikten sonra pandemi süreci olmasına rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün de doğal gazı ilçemize getirmenin en büyük adımını atıyoruz. Saraykent ilçesinde 32 kilometre hat döşenecek. Bu çalışmalar inşallah 20-25 gün içerisinde tamamlanacak. Yine aynı şekilde Doğankent ile Dedefakılı beldelerimizde de aynı çalışmalar sürecek. Bu ilçe ve beldelerimizde yaşayan yaklaşık 12 bin vatandaşımız ucuz, kaliteli, çevre dostu enerjiye kavuşmuş olacak."

Yozgat'ta doğal gaz gelmeyen Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri ve Yenifıkılı ilçelerinin kaldığına değinen Başer, bu ilçelere de doğal gaz getirmek için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla ilçeye doğal gaz taşıyacak borunun ilk kaynağı yapıldı.

Kaynak: AA