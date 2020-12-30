Yozgat'ın neyi meşhur? Yozgat'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Yozgat'ın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Yozgat'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Yozgat'ta yenilebilecek yemekler nelerdir? Yozgat'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Yozgat'ın en meşhur yemekleri, Yozgat'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Yozgat'ın neyi meşhurdur, Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

YOZGAT'IN NEYİ MEŞHUR?

Yozgat ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tandır Kebabı

Çullama

Helle

Arabaşı

İncir Uyutması

Pezzik Cacığı

Patates Çorbası

İçli Bulgur Pilavı

Bulama Çorbası

Altüst Böreği

Mayalı Bazlama

Testi Kebabı

Helle Çorbası

Çörek

Yozgat Böreği

Bulgur Pilavı

Şöbiyet

Gebol

Patatesli Yerköy Çorbası

Bezdirme

Madımak

Harise

Desti Kebabı

Yoğurtlu Madilimak

Ayva Basması

Düğürcük Çorbası

Arabaşı

Yozgat'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.