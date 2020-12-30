Yozgat'ın neyi meşhur? Yozgat'ın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Yozgat'ın nesi meşhur?
Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Yozgat'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Yozgat'ta yenilebilecek yemekler nelerdir? Yozgat'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Yozgat'ın en meşhur yemekleri, Yozgat'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Yozgat'ın neyi meşhurdur, Yozgat'ın nesi meşhur? Yozgat'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
YOZGAT'IN NEYİ MEŞHUR?
Yozgat ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Tandır Kebabı
- Çullama
- Helle
- Arabaşı
- İncir Uyutması
- Pezzik Cacığı
- Patates Çorbası
- İçli Bulgur Pilavı
- Bulama Çorbası
- Altüst Böreği
- Mayalı Bazlama
- Testi Kebabı
- Helle Çorbası
- Çörek
- Yozgat Böreği
- Bulgur Pilavı
- Şöbiyet
- Gebol
- Patatesli Yerköy Çorbası
- Bezdirme
- Madımak
- Harise
- Desti Kebabı
- Yoğurtlu Madilimak
- Ayva Basması
- Düğürcük Çorbası
- Arabaşı
Yozgat'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.