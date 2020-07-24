Yozgat'ın kuyruklu koçları kurban pazarında yoğun ilgi gördü
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Yozgat'ın kuyruklu koçları kurban pazarında yoğun ilgi gördü

Yozgat'tan gelen boynuzsuz kuyruklu koçlar, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kurban pazarındaki yerini aldı.

Yozgat'ın kuyruklu koçları kurban pazarında yoğun ilgi gördü
24.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:52

Yozgat'tan gelen boynuzsuz kuyruklu koçlar, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki kurban pazarındaki yerini aldı. Fiyatları bin 500 ile 3 bin TL arasında değişen koçlara ise ilgi yoğun oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veterinerlerce tüm tetkikleri yapılan 200 koç, Çerkezköy'deki kurban pazarında alıcı bekliyor. Koçları Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki çiftliklerinde beslediklerini belirten Burhan Koç, "Bu yıl ikinci kez getirdik. Geçen sene 120 tane getirdik bitti. Arkadaşlarla görüştüğümüzde çok memnun kaldıkları için 200 tane getirdik. Yarısı satıldı, yarısı da satılmayı bekliyor. Tabi pandemi nedeniyle ticaret durgun geçiyor ama bizim koçlara ilgi yüksek." dedi. Koçların fazladan 1 adet kaburgasının olması ve yağsız bir ete sahip olmasının, alıcıya cazip geldiğini belirten Koç, "Trakya'ya Anadolu'nun meşhur kuyruklu koçunu getirdik. Bu koçun özelliği kaburga sayısının 1 tane fazla olması. Bunun yanı sıra koçun aldığı yağların büyük bir kısmını kuyruğunda biriktirmesi. Bu nedenle eti de yağsız ve kokusuz oluyor. Biz bunları Yozgat Yerköy'ün Terzili köyünde kardeşimle birlikte besliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Marketlerin satışlara dahil olmasını kabul etmiyoruz"

Marketlerin kurban bayramında hisseli satış gerçekleştirmesine tepki gösteren Koç, "Artık marketler de kurban satışlarına dahil oldu. Devletimizin her türlü yanındayız ama bu konuyu kabul etmiyoruz. Açıkladıkları fiyatlar çok ucuz. 870 liradan bahsediliyor fakat bu fiyatlara bırakın hayvan almayı, yetiştirmesi dahi mümkün değil. Bu sistem nasıl oluyor bilmiyoruz. Ama baktığımız zaman tüm pazar halkı bu yıl bu durumdan memnun değil." dedi.

"Her kesime uygun kurban var"

Fiyatların bin 500 liradan başladığını söyleyen Koç, "Geçtiğimiz yıl kilosu 26-27 liradan verildi ama bu yıl 30 liradan zor veriliyor. Bizim pazarımızda Çerkezköy ve Kapaklı halkından tüm kesimlerin bütçesine uygun kurban var. Pazarlık usulü satış yapıyoruz ama bin 500 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar var. Fiyat aralıkları değişik. Alacak vatandaşların da dikkat etmesi gereken konular var. Örneğin herhangi bir kusuru olan hayvanın alınmaması gerek. Bizler de kusurlu hayvanları etliğe veriyoruz." diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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