Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 1 saat süren yağışın oluşturduğu sel suları, yol ve kaldırımlara zarar verdi, bazı evleri de su bastı.

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir saat sağanak ve hafif dolu yağdığını söyledi.

İlçe merkezinde oluşan sel sularının yol ve kaldırımlara zarar verdiğini bazı evleri de su bastığını anlatan Akın, "Belediye ekiplerimizi çalışmalara başladı. Belediyemizde kriz masası oluşturduk, suların çekilmesiyle birlikte hasar tespit çalışması yapacağız. Can ve mal kaybımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA