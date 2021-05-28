Yozgat'ın Doğankent beldesinde yağmur duası edildi
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Yozgat'ın Doğankent beldesinde yağmur duası edildi

Yozgat'ın Doğankent beldesinde yağmur duası edildi
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde yağmur duası edildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinde yağmur duası edildi.

Yusuf Başer Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, kurban keserek, yağmur yağması için dua etti.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, burada AA muhabirine, tüm İç Anadolu Bölgesi'nde olduğu gibi Doğankent beldesinde de büyük bir kuraklığın yaşandığını, bunun için de yağmur duasına çıktıklarını belirtti.

Sungur, beldeleri ve çevre köylerde bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle büyük bir kuraklık yaşadığını ifade ederek, "Derelerimiz, göllerimiz kurudu. Toprak suya hasret kaldı. Allah'tan umut kesilmez. Yüce Allah inşallah dualarımızı kabul eder. Mübarek yağmurlar biraz daha gecikirse, bizim de ekinlerimiz yanacak. Tek dileğimiz yağmurların bir an önce yağması. dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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