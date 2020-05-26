Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi karantinaya alındı Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi karantinaya alındı Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesinde 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle karantinaya alındı.

Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi karantinaya alındı

YOZGAT - Yozgat'ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesinde 2 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle karantinaya alındı.

Yozgat'ta korona virüs vakası tespit edilen Derbent Köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesinde karantina ilan edildi.

Ankara'dan Derbent köyü Çıraderesi Mahallesine gelen 9 kişilik ailenin 2 ferdinde yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Yozgat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çıraderesi Mahallesi, karantinaya alındı. Cami hoparlöründen mahallenin karantina altına alındığı duyuruldu.

Jandarma ekipleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak önlem aldı.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, "Mahallemiz olan Çıraderesi, bugün itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklanmış jandarma gözetimindedir. Sebebinin ise 13 Mayıs'ta Ankara'dan iki vatandaş geliyor, 21 Mayıs'ta hastalanıyorlar ve hastaneye gidiyorlar. Testleri pozitif çıkıyor o yüzden mahalle karantinaya alındı. Mahallemiz 16 hane 65 kişi yaşıyor. Mahalleden anons yapılarak vatandaşlarımız bilgilendirildi. İhtiyaçlar ise Yozgat Valiliği tarafından karşılanacak" dedi.

Kaynak: İHA